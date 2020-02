Pronostici Inter-Milan, quale sarà il risultato del derby

Inter-Milan, il pronostico del derby passa dai numeri

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La 23^ giornata si conclude con il derby Inter-Milan e i pronostici oggi sono molto incerti, ecco cosa c’è da sapere per non sbagliarli.

Inter-Milan, i precedenti

Il derby della Madonnina è una partita a sé e spesso la condizione delle due squadre o la classifica contano poco nei 90 minuti che le vedono l’una contro l’altra. I pronostici oggi infatti non si sbilanciano troppo ma è comunque impossibile non tener conto di alcuni numeri sui derby precedenti.

In Serie A sono 171 i derby giocati finora e il bilancio vede in vantaggio l’Inter con 65 vittorie e 238 gol segnati, contro i 51 trionfi del Milan che di gol ne ha messi a segno 219. I pareggi sono 55. E quando l’Inter gioca in casa, come stasera? Anche in questo caso i nerazzurri hanno vinto 32 gare su 85, mentre il Milan è fermo a 23. E, sempre in casa, l’Inter negli ultimi 5 derby ha vinto 3 volte e pareggiato 2.

Numeri molto incoraggianti per i nerazzurri, ma se ci si affidasse solo alle statistiche, anche il Milan avrebbe alcuni motivi per sorridere. Su tutti c’è il mese di febbraio, quello considerato il più proficuo per il Milan: i rossoneri infatti hanno perso solamente 2 derby su 14 giocati in questo mese (nel 2009 e nel 1962).

Inter-Milan, le condizioni attuali

È vero, il Milan è lontana dall’Inter in classifica: 32 punti per i rossoneri contro i 51 dei nerazzurri. Eppure è innegabile che questa distanza sia figlia soprattutto di una prima parte di stagione che ha sorriso all’Inter mentre non ha riservato la stessa sorte al Milan. La seconda parte è invece cominciata con un piglio diverso e dunque considerando solo i punti collezionati nel 2020 l’Inter è ferma a 9 e il Milan è addirittura a 11!

La squadra di Pioli sembra stia trovando la strada giusta, in campo si vede una chimica tra i giocatori che fino a qualche mese fa era inesistente e i risultati ne sono una logica conseguenza. Ma soprattutto c’è finalmente un leader, che ha un nome e un cognome: Zlatan Ibrahimovic. 38 anni sono tanti, di sicuro non potrà mostrare tutte le giocate di 10 anni fa, ma il suo lavoro sul gruppo si vede eccome ed è questo il suo punto forte in questo momento.

L’Inter di Conte invece ha faticato un po’ di più nel nuovo anno (come confermano i numeri) ma attende che i frutti del mercato di gennaio comincino a farsi sentire in campo: su tutti Christian Eriksen, il colpaccio che dovrà dare una mano fondamentale nella corsa scudetto già a partire dal derby. E sarà ancora più importante proprio stasera per sopperire alle mancanze eccellenti: su tutte lo squalificato Lautaro Martinez, partner d’attacco eccezionale di Lukaku. Lui non mancherà e ad accompagnarlo ci sarà uno tra Sanchez (in posizione naturale di punta) o lo stesso Eriksen (in posizione avanzata di trequartista). Anche in porta bisognerà aspettare l’ultim’ora per sapere se Handanovic ce la farà a recuperare dall’infortunio alla mano oppure l’Inter dovrà affidarsi a Padelli.

Considerato il passato e il presente delle due squadre, quale sarà in conclusione il pronostico da giocare? Anche qui i numeri possono aiutarci: il risultato più frequente nel derby è 1-1 (13 volte) e anche stasera potrebbe finire così dal momento che non c’è una squadra in netto vantaggio. Intanto l’attesa per questo Inter-Milan cresce sempre di più.