Calciomercato: forte interesse per un gioiellino del Borussia Dortmund

La dirigenza rossonera è al lavoro per garantire a Stefano Pioli un progetto di crescita, una squadra competitiva per la prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan segue con attenzione i giovani calciatori del Borussia Dortmund.

Da sempre considerato uno dei migliori vivai al mondo, quello tedesco affascina molto il Milan: nel mirino della dirigenza, infatti, è finito Vasco Walz, mediano classe 2004: italo-tedesco, nato il 15 ottobre come Mesut Özil, Walz è il nuovo promettente talento che si sta facendo strada tra le fila del Borussia Dortmund Under 17. Il Milan ha messo gli occhi su di lui vorrà investirci.

Il ragazzo ha la doppia nazionalità, è un centrocampista centrale ma che può ricoprire ogni ruolo del centrocampo e all’occorrenza può agire anche sulle due fasce, indifferentemente a destra o sinistra.