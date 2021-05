Maldini annuncia: “Trattative per i rinnovi congelate”

Il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini è intervenuto a difesa della società e di Gianluigi Donnarumma, queste le sue dichiarazioni all’Ansa:

“E’ importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all’allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali“.

Il dt conclude così: “I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive: ciò che è accaduto con Donnarumma non aiuta“.