Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe seriamente pensando ad Olivier Giroud per rinforzare l’attacco nella prossima sessione di calciomercato. Il francese, che andrà via dal Chelsea a parametro zero, potrebbe essere un’ottima alternativa a Zlatan Ibrahimović e prenderebbe il posto del partente Mario Mandzukic.