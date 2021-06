Brahim Díaz potrebbe tornare in rossonero grazie ad Ancelotti

Brahim Díaz-Milan, non è finita. Il piccolo trequartista spagnolo è da poco rientrato alla base, ma è già pronto a rifare le valigie. La destinazione è quella che ha lasciato: Milano. Non cambia nemmeno la sponda in cui approdare: quella rossonera.

C’è una novità che va ad arricchire questa vicenda; secondo quanto riportato da Sky Sport, il neo tecnico dei blancos Carlo Ancelotti avrebbe dato il suo assenso alla partenza del madridista.

Buona notizia per il club rossonero; Maldini e Massara sono pronti a chiudere un grande colpo in entrata con la formula del prestito con diritto di riscatto.