Come riportato da Tuttomercatoweb, Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan. I rossoneri stanno aspettando che il francese si liberi dal Chelsea a costo zero per poi accelerare e chiudere il colpo a parametro zero.

L’attaccante dei blues è ora impegnato negli Europei 2020 con la sua Francia, ma il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione. Domani, sempre stando a TMW, ci sarà un nuovo incontro tra le parti, ma la fumata bianca parrebbe vicina.