Giroud-Milan: Soluzione a un passo. Il Chelsea deve dare il via libera

L’intervento al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic ha incentivato il Milan ad affrettare i tempi per concludere l’estenuante trattativa che dovrebbe portare Olivier Giroud a vestire la maglia rossonera.

Secondo Tuttosport, Il centravanti francese e il club milanista sono vicinissimi a un accordo definitivo, sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione. Il suddetto accordo sarà preparatorio alla pretesa del giocatore e del suo entourage di partire a zero, come il Chelsea gli aveva promesso nei mesi scorsi.

Per giunta, il Corriere dello Sport scrive: “Per Olivier Giroud è tutto fatto. Maldini e Massara aspettano solo che il giocatore si liberi dal Chelsea a parametro zero“.

Giroud quindi rimane l’unico obiettivo concreto e fattibile per il reparto offensivo del Milan. In primis perché il profilo del francese piace eccome a Stefano Pioli; secondariamente perché la negoziazione risulta economicamente sostenibile: la società di via Aldo Rossi, come detto, lo ingaggerebbe gratis, con un ingaggio decisamente ammortizzato dal Decreto Crescita.

Anche i nomi che circolano negli ultimi giorni – Vlahovic, Belotti e Kalajdzic dello Stoccarda – godono della stima della dirigenza milanista. Costi dei cartellini e abbondante concorrenza però rendono le trattative complicate.