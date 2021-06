Giroud: Prima il rinnovo con il Chelsea, poi (forse) il Milan

All’improvviso Giroud estende il contratto con il Chelsea, opzione esercitata ad aprile e resa ufficiale oggi. Ciò non vuol dire necessariamente che l’obiettivo milanista per l’attacco sia sfumato. Il centravanti della Francia, impegnato nella preparazione per l’imminente impegno di Euro 2020, rimane un’idea fissa come vice-Ibrahimović per il duo Maldini-Massara. Lo stesso Giroud, durante un’intervista nel ritiro francese, ha peraltro dichiarato: “Il Milan è un’opzione per il futuro, ma ora non ne voglio parlare”.

Dinamiche – Secondo quanto riporta Tuttosport nel suo articolo, questo rinnovo non preclude ai rossoneri di poterlo acquistare. Sembrerebbe infatti esserci un gentlemen’s agreement: dovesse arrivare una proposta da un club estero, il club lo libererebbe, siccome i blues vogliono evitare di rafforzare le squadre rivali connazionali.

Tempistiche – Al diavolo occorre muoversi in fretta. Gli Europei incombono e la dirigenza milanista, per forza di cose, non può chiudere in tempi brevi. Perciò la trattativa rimane difficile, con il Chelsea che potrebbe chiedere anche qualcosa al Milan, convinto di poter accaparrarsi l’attaccante a zero. I prossimi giorni saranno determinanti per la riuscita o meno di questa trattativa.