Il Milan prepara la rivoluzione in porta. Con l’addio di Gigio Donnarumma saluterà anche suo fratello Antonio. Mentre i rossoneri hanno già trovato il sostituto per il primo portiere in Maignan, resta ancora da definire chi ricoprirà il ruolo di terzo portiere.

Secondo quanto riporta Tuttosport, invece, il club confermerà Ciprian Tatarusanu nel ruolo di secondo. L’estremo difensore romeno ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023.