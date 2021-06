Milan-Giroud: accordo totale. Ora tocca al francese

Sono giorni caldissimi sull’asse Milan-Giroud. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno trovato un accordo totale con il francese: biennale da 4 milioni a stagione con opzione per il terzo anno. A patto, però, che Giroud si liberi a parametro zero.

Tutto nelle mani di Giroud

La palla passa dunque all’entourage dell’attaccante, che dovrà contattare i dirigenti del Chelsea per ottenere il via libera al trasferimento a Milano. Non è da escludere un intervento in prima persona del transalpino, che con Abramovich avrebbe ottimi rapporti.

Sono previsti già per oggi alcuni contatti telefonici tra gli agenti di Giroud e i vertici dei blues, nella speranza di velocizzare i tempi e chiudere l’affare durante la prossima settimana. Un ultimo ostacolo da superare e poi il Milan potrà avere il suo nuovo attaccante.