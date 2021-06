Il rinnovo di Oliver Giroud, ufficializzato nella giornata di ieri, complica un po’ i piani per il Milan. Secondo quando riportato da SportMediaset, se la trattativa per portare il francese a Milano dovesse saltare, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Arkadiusz Milik.

Il polacco, ex attaccante del Napoli che da gennaio scorso gioca nel Marsiglia dove ha segnato 9 gol in 15 gare in Ligue 1, tornerebbe volentieri in Italia e gradirebbe la destinazione rossonera.