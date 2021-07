Calciomercato, è fatta: due colpi in arrivo per l’attacco

In base a quanto riportato da SkySport, Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore del Milan. La società di Scaroni conta di definire l’operazione entro lunedì, ma non è escluso che i tempi aumentino fisiologicamente fino a mercoledì. La negoziazione però non rischia di essere interrotta: accordo fra le parti, con i rossoneri che verseranno nelle casse dei Blues 2 milioni di euro bonus compresi. Giroud ha giocato poco all’Europeo, ma viene da una stagione lunga e deve ricaricarsi. La cosa rilevante per il Milan è che sia pronto all’inizio della Serie A.

In aggiunta all’attaccante francese, la prossima settimana Maldini e Massara termineranno l’affare Brahim Diaz con il Real Madrid (un secondo prestito con regole diverse), per regalare a Pioli un altro rinforzo offensivo.

“Procediamo pezzo per pezzo“, ha affermato tempo fa Massara. Dopo giocatori per il reparto offensivo, verrà poi il momento di guardare attivamente per i rinforzi di centrocampo. Tuttavia, ciò che conta in fin dei conti per il Milan è presentarsi in Europa al completo; e la strada è segnata, ma ancora lunga.