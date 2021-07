Il Milan è sempre alla ricerca costante della punta da affiancare ad Ibrahimovic nel corso della stagione ventura. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, sono due i nomi principali: Olivier Giroud e Luca Jovic. Il giocatore ha un accordo da settimane con il diavolo ma il Chelsea al momento non lo svincola e continua a prendere tempo.

L’alternativa al francese dunque sarebbe la punta del Real Madrid. Jovic potrebbe arrivare eventualmente in prestito, ma il problema principale sembra essere l’ingaggio: il serbo percepisce 5 mln di euro netti a stagione. Cifra che i rossoneri al momento non hanno intenzione di sborsare per un eventuale prestito.