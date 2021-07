È fatta per l’attaccante: oggi l’arrivo a Milano, domani la firma

Dopo settimane di voci e trattative è finalmente arrivato il giorno dedicato a Giroud, come affermato da Paolo Maldini, ai microfoni di Dazn, oggi il calciatore francese raggiungerà Milano.

Stando a quanto riportato da TuttoSport, l’attaccante è atteso in serata, mentre domani svolgerà le visite di controllo e firmerà il contatto biennale, con opzione per una terza stagione. Per vederlo in gruppo però bisognerà aspettare ancora un po’, Giroud infatti si godrà ancora qualche giorno di vacanza e raggiungerà la squadra rossonera il 26 luglio.

L’operazione costerà due milioni di euro al Milan, che ha accettato di pagare un indennizzo al Chelsea (1 milione subito + 1 di bonus).