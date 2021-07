Ecco quando sarà il debutto di Maignan e Giroud

Arrivati nelle scorse ore a Milanello, Mike Maignan e Olivier Giroud sono già pronti a fare il loro debutto in maglia rossonera.

I due nuovi acquisti sono reduci da una stagione che ha visto il primo diventare campione di Francia con il Lille e il secondo campione d’Europa con il Chelsea.

Il Milan scenderà in campo sabato sera in un match amichevole che si giocherà in casa del Nizza e, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i due francesi saranno già pronti per giocare e mettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli.