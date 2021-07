Jovic insidia Giroud: corsa a due per l’attacco del Milan

Il Milan va a caccia di un nuovo attaccante. Nelle ultime settimane il nome di Olivier Giroud sembrava essere in cima alla lista dei desideri di Maldini.

Di fatto però nelle ultime ore la trattativa per il francese ha subito un blocco. Fase di stallo sul fronte Giroud che cambia le carte in tavola per la squadra di Pioli.

I rossoneri infatti, vista la frenata per il francese, avrebbero virato su Luka Jovic. Secondo quanto svelato da “Tuttosport” se l’operazione con il Chelsea non dovesse chiudersi, il serbo sarebbe la prima alternativa per l’attacco rossonero.

Il Milan potrebbe chiedere in prestito Jovic al Real Madrid. L’ex Eintracht Francoforte torna di moda a Milanello, dopo essere già stato accostato ai diavoli in passato.