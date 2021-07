Olivier Giroud è atterrato pochi minuti fa all’areoporto di Linate. Il giocatore francese firmerà un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione (potrebbe esserci un’opzione per un terzo anno). Questa sera il giocatore alloggerà in un hotel di Milano per poter svolgere domani, in mattinata, le visite mediche.

Siamo su Google News: tutte le news sul Milan CLICCA QUI