Papin: “Giroud fa sempre gol. Il Milan è stata una delle cose più belle avute nella mia carriera!”

Attraverso una diretta Twitch sul canale del Milan, Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione sia sul suo passato che sul presente del Milan e di alcuni suoi connazionali milanisti. Di seguito le sue parole.

L’ADDIO AL MILAN – «Il Milan è stato insieme al Marsiglia la migliore cosa avuta nella mia carriera, per me è stato un privilegio giocare in questa squadra, con questi giocatori, con Berlusconi e Galliani. Il mio più grande rimorso è essere andato via perché non giocavo abbastanza, per me è stato un grandissimo errore. Non avevo capito la filosofia del Milan, me l’ha spiegata Capello quando sono andato via. Se me l’avesse spiegata prima non sarei andato via. È stato un errore.»

PRIMO GIORNO A MILANELLO – «È stato un sogno, era la prima volta che entravo in un centro sportivo del genere. Mi sono detto “In questo centro possiamo fare grandissime cose”. Era tutto perfetto. Avevo 29 anni, era magnifico.»

SU MAIGNAN – «È uno dei migliori portieri che abbiamo in Francia, se il Lille è diventato campione è anche merito suo. Fa cose grandi, un po’ come Donnarumma. Si somigliano, è un portiere fantastico.»

SU GIROUD – «Olivier è un amico, per me è un giocatore importantissimo. Lui fa sempre gol, quando è in Nazionale fa gol, al Chelsea fa gol, in Champions è capace di fare 4 gol in una partita. Ma gioca poco, non me lo spiego. Quando hai un giocatore come Giroud non puoi lasciarlo in panchina.»