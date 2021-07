Santi (footmercato): “Giroud si adatterà subito al Milan. Theo meriterebbe di essere convocato in nazionale”

Santi Aouna, giornalista della testata francese FootMercato, ha rilasciato un’intervista a MilanNews.it, soffermandosi sull’arrivo dei suoi connazionali Giroud e Ballo-Tourè al Milan, sulla questione Theo-nazionale, e infine sulla cessione di Donnarumma al PSG.

SU GIROUD – “Il suo trasferimento è accolto con grande entusiasmo. Avrà certamente più opportunità di giocare rispetto al Chelsea e penso che abbia tutte le qualità per vincere al Milan. È un giocatore con qualità individuali e capace di giocare con la squadra. Si adatterà facilmente al gruppo rossonero“.

SU BALLO-TOURE’ – “Ballo Touré ha interessanti qualità atletiche e ha già una certa esperienza nonostante l’età. È uno di quei terzini che spingono molto a ripetizione sulla fascia e di grande velocità“.

SU THEO HERNANDEZ – “Non so se Theo verrà convocato, ma viste le prestazioni nel suo club, merita di essere messo alla prova nella squadra francese“.

SU DONNARUMMA – “I francesi sono contenti dell’arrivo di Donnarumma. Ha enormi qualità nonostante la sua giovane età e ha già un’esperienza di alto livello. Sarà difficile fare una scelta per Pochettino la prossima stagione tra lui e Keylor Navas. Non so se Maldini abbia fatto bene o meno con Donnarumma, ma a volte la trattativa con i dirigenti può essere complicata. C’è anche una dimensione economica da tenere in considerazione“.