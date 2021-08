Giroud a Dazn: “Felicissimo della vittoria. Maledizione della 9? Credo in me stesso”

Oliver Giroud è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Cagliari, vinto dal Milan 4-1. Le parole:

Sul match: “Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan, di giocare in questo stadio. È una grande emozione. Sono molto felice della nostra prestazione, abbiamo giocato il nostro calcio e sono felice anche per i gol. I tifosi sono stati fantastici”.

Sulla maledizione della 9: “Sapevo di questa maledizione. Io credo in me stesso e nelle mie capacità Sono cresciuto con Van Basten Inzaghi, la 9 mi piace”.

Sul rigore: “Il rigorista disegnato sono io, ma lo avrei potuto lasciare a Theo”.

Su Ibra: “È un grande giocatore e una grande persona. Io sono contento di giocare e di divertirmi”.