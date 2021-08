Isco, il Milan adotta una strategia di mercato diversa per acquistarlo

Ormai non è più una novità. Francisco Román Alarcón Suárez, più conosciuto come Isco, è il rinforzo di qualità e d’esperienza su cui il Milan vorrebbe puntare per dare credibilità alla prossima campagna europea, che la vede tornare in Champions League.

L’edizione corrente de La Gazzetta dello Sport lo conferma. Secondo La Rosea, la sua candidatura come prossimo fantasista milaniste è avvalorata anche dal fatto che il 22 madrileno pensa che la sua esperienza nella capitale spagnola sia terminata.

A nulla serviranno le dolci parole spese per lui ultimamente da Ancelotti, che ormai è rassegnato a perdere uno dei suoi pupilli, in cerca di riscatto dopo anni un po’ nebulosi. Questo riscatto, però, dovrà attendere, specie se dovesse assumere tinte rossonere: il Milan, infatti, vorrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per spuntare un costo complessivo dell’operazione non troppo gravoso per le proprie casse. Strategia totalmente differente da quella aggressiva adottata finora sul mercato.