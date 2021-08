L’ex rossonero parla di Ibra e del Milan: “Non ho giocato molto, ma ho imparato tanto”

Jens Petter Hauge è appena atterrato in Germania, per la precisione a Francoforte, dove vestirà la maglia dell’Eintracht.

Tuttomercatoweb riporta le prime dichiarazioni del danese, che ha parlato della sua avventura in rossonero, del suo rapporto con Ibrahimovic e dei consigli di Rebic:

“Sono in buona forma, anche se non ho giocato molte partite la scorsa stagione. Mi sono allenato bene e ho lavorato molto duramente, ma per raggiungere la migliore condizione ho bisogno di giocare“.

Su Ibrahimovic: “Mi ha insegnato molto. È incredibile come si allena, alza l’asticella e dà sempre il 100%. Con lui non puoi permetterti di sbagliare nulla, soprattutto le cose semplici. Al Milan ho imparato molto, anche se non ho giocato tanto. Ma le sensazioni, guardando indietro, sono buone“.

Su Rebic: “Ante mi ha detto che deve lavorare duro e devo godermi il tempo trascorso qui, perché il club e la città sono fantastici“.