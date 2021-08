Mercato Milan, il sostituto di Castillejo potrebbe provenire dalla Sampdoria

Il mercato del Milan procede all’insegna dell’equilibrio. Un equilibrio di carattere economico corrispondente a quello qualitativo e quantitativo per una rosa che deve ancora completarsi tra entrate e uscite.

Attualmente questa “livella” sembra interessare una zona del campo in particolare: l’esterno destro d’attacco del nel 4-2-3-1 tanto caro a Pioli. Il tecnico emiliano ha fatto e sta facendo affidamento su Saelemaekers e Castillejo; ma ben presto proprio il secondo potrebbe lasciare Milanello.

Per lui si vocifera di un ritorno in Spagna. Qualora si dovesse verificare, la dirigenza rossonera ha già pronta l’alternativa: stando a quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, Maldini e Massara potrebbero virare su Antonio Candreva, in forza alla Sampdoria.