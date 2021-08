Nuovo sponsor per il Milan: sarà visibile sulla maglia

Nuova partnership per il Milan. Attraverso una nota ufficiale del club, infatti, i rossoneri hanno ufficializzato l’accordo con Bitmex, una delle più grande piattaforme di cryptovalute. Nel comunicato si legge: “AC Milan e Bitmex sono lieti di annunciare una partnership pluriennale che vede BitMEX diventare il primo Official Sleeve Partner e Cryptocurrency Trading Partner dei rossoneri“.

Per “Sleeve Partner“, si intende che il logo della BitMEX sarà posto sulla manica delle divise da gara, maschili e femminili e dell’E-sports. “I due brand si focalizzeranno su innovazione, progresso e inclusione, i pilastri portanti di questa partnership” – conclude la nota del club.

Questa collaborazione servirà a far entrare i tifosi rossoneri nel mondo delle crypto valute, un mercato ormai sempre più popolare. Ci saranno offerte esclusive, con la possibilità per BitMEX di espandere la propria educazione finanziaria online. Il debutto del logo sulla maglia avverrà il 23 agosto, in occasione dell’esordio in Campionato del Milan contro la Sampdoria.