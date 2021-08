Parla Giroud: “Stiamo crescendo, vi dico cosa penso di Ibra”

Subito dopo la vittoria in amichevole contro il Panathinaikos, ultimo test per i rossoneri prima dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, Olivier Giroud, protagonista assoluto con una doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi:

SULLA SUA PRESTAZIONE- “Sono molto felice, come la settimana scorsa. Oggi è stato una partita molto buona per me perché ho fatto due goal; ringrazio i ragazzi per gli assist. Potevamo anche più goal, ho colpito anche un palo. Stiamo migliorando partita dopo partita creando tante occasioni negli ultimi metri. C’è dispiacere per aver subito un goal, ma sono molto soddisfatto della prestazione”.

SUL MODULO ADOTTATO DA PIOLI- “Non penso che sia una questione di giocatori o di quanti attaccanti giochino, ma c’è il desiderio di giocare bene insieme e di creare occasioni; ci capiamo molto bene in campo e io ho un buon rapporto con tutti i compagni. Tutti devono aiutare tutti e noi abbiamo molte speranze per il futuro”.

SULLA SISTEMAZIONE A MILANO- “Non ho trovato la casa, non vedo l’ora di potermi stabilire. Tra poco inizieranno anche le scuole per i figli, spero di trovarla il prima possibile”.

SULLA COPPIA D’ATTACCO CON IBRAHIMOVIC- “Penso sia positivo per la squadra avere tanti attaccanti con caratteristiche diverse. Conosciamo le qualità di Ibra e le mie. Siamo soddisfatti di come stiamo crescendo e non vedo l’ora di iniziare la Serie A”.