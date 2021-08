Verso Sampdoria-Milan: la probabile formazione rossonera

Il Milan si prepara all’esordio in Serie A contro la Sampdoria a Marassi. I rossoneri dovranno ripartire dall’armonia, dalla solidità e dall’unione di gruppo che ha contraddistinto la grande stagione dello scorso anno. Pensare solo a sé, guardando anche alle rivali: il diavolo deve rispondere alle prestazioni di Inter, Juve e Lazio per dare un segnale importante fin da subito.

Le scelte di Pioli

Sono due i cambi sostanziali negli undici del tecnico rossonero. Il primo, forzato, riguarda la mediana: al posto di Kessié, out per un problema muscolare, ci sarà Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia affiancherà Bennacer. La seconda scelta riguarda la fascia sinistra: Leao è il favorito su Ante Rebic. Il portoghese ha cominciato bene il pre campionato e sta convincendo l’ambiente rossonero; Il croato, invece, è in ritardo di condizione. Il nuovo acquisto Alessandro Florenzi partirà dalla panchina.

La probabile formazione

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli