Willian si è offerto al Milan: arriva la decisione dei rossoneri

Gli ultimi giorni di mercato si preannunciano scoppiettanti per il Milan, che dovrà fare in modo di riempire l’ultima casella lasciata libera dalle cessioni estive, quella del trequartista. I rossoneri hanno però deciso chi sicuramente non sarà della partita, ovvero il brasiliano Willian, che nel corso della settimana era stato offerto ai rossoneri.

L’agente del calciatore, che ha scritto ottime pagine con il Chelsea, è una “vecchia” conoscenza dei tifosi del Milan, che lo ricorderanno soprattutto per la questione Tevez, il potente ​Kia Joorabchian. Parlando al quotidiano brasiliano Globo del futuro di Willian questi ha dichiarato apertamente di volerlo portare al Corinthians, lasciando così l’Europa.

Il brasiliano torna quindi in patria e non giocherà il prossimo anno a Milano. I rossoneri hanno rifiutato di tesserare il giocatore e ormai la questione è chiusa.