Ballottaggio Rebic – Giroud: le ultime notizie sulle scelte di Pioli

Questa sera il Milan tornerà, dopo sette anni, a sentire l’inno della Champions League e lo farà contro il Liverpool di Klopp.

L’infortunio di Ibrahimovic (infiammazione al tendine d’Achille) ha rimescolato le carte in tavola, infatti, se Pioli aveva già scelto lui come attaccante titolare, nel giro di poche ore ha dovuto ripensare all’assetto tattico di questa sera. Il ballottaggio aperto è ovviamente tra Rebic e Giroud, ma il primo sembra essere in vantaggio sul secondo, anche se gli ultimi dubbi di formazione lì scioglierà solo questa mattina.



L’allenatore rossonero, durante la conferenza stampa, ha dichiarato di non non essere preoccupato: quest’anno il Milan è coperto in tutti i reparti. Al momento, l’unica cosa certa è che assisteremo ad una staffetta tra i due, in quanto Giroud (reduce dal Covid) ancora non ha i novanta minuti nelle gambe.