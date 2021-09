Ibrahimovic a caccia della Juventus: la situazione dell’attaccante

Zlatan Ibrahimovic è il perno offensivo del Milan, degnamente sostituito dal neo arrivato Olivier Giroud nelle sue prime assenze stagionali. L’attaccante ha dovuto saltare anche il Liverpool per colpa di un problema al tendine d’Achille e domenica sera c’è la partita contro la Juventus.

La Gazzetta dello Sport rivela che l’assenza dello svedese è quasi certa. Come da lui stesso dichiarato è impossibile vederlo in campo se non al 100% della condizione fisica e sarebbe inutile rischiare un infortunio più serio per forzare il rientro.

Contro la Juventus quindi spazio alle “seconde linee” che hanno tenuto testa al Liverpool: per una maglia da titolare sono in ballottaggio Leao e Giroud, con il secondo nettamente favorito.