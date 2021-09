Liverani: “Ibra e Giroud insieme? Ecco cosa ne penso”

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del mercato del Milan soffermandosi sulla possibilità di vedere Giroud e Ibrahimovic giocare insieme. Le sue parole:

“Le coppe giocano per tutti un ruolo importante. Questo discroso vale in particolare per il Milan che è la squadra che ha preso più giocatori di tutti tra le grandi ma deve capire quante energie toglierà la Champions League nella quale è tornata. Ne toglie tante. Credo che Giroud, che è un buonissimo attaccante, possa giocare insieme ad Ibra”