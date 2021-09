Pellegri, l’oggetto misterioso che si appresta ad essere svelato

Pietro Pellegri è stato il secondo “Millenials” a segnare in Serie A, il giorno dopo Moise Kean, nell’ormai lontano 2017. L’attaccante sembra un oggetto misterioso in quel di Milano, dove è arrivato a seguito di una parentesi poco fortunata al Monaco.

La Gazzetta dello Sport rivela che in realtà il problema di Pellegri è la forma fisica precaria. Il giocatore ha però fatto passi da gigante e presto sarà pronto per debuttare in maglia rossonera. Il suo estro darà sicuramente i ricambi necessari in attacco dove servono alternative.

Con l’infortunio di Ibrahimovic infatti sono Giroud, Rebic e Leao a partire davanti al giovane azzurro che avrà però tutto il tempo per guadagnare spazio nelle gerarchie del Milan.