Si allunga la lista degli indisponibili in difesa per il Milan: la notizia

Il Milan continua a perdere pezzi in difesa.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com, in occasione della trasferta al Picco di La Spezia contro lo Spezia, Pioli dovrà fare a meno anche di Alessandro Florenzi.

Emergono dei dettagli in più in merito a quest’indisponibilità e fornirveli è la nostra redazione: l’ex esterno destro della Roma ha chiuso in anticipo la propria seduta d’allenamento per un trauma contusivo al ginocchio, la cui entità è tutta da valutare. Niente convocazione per lui.