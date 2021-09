Si ferma un titolarissimo: le ultime in casa Milan

In base a quanto riporta Gianluca di Marzio, Calabria non sarà disponibile per Juventus-Milan di domani sera.

Il terzino e vicecapitano del Milan oggi non ha svolto l’allenamento per un fastidio. Dunque Pioli non lo avrà a disposizione per la trasferta di Torino

Anche Olivier Giroud non è sicuro di esserci: il francese non sta benissimo e lo staff rossonero lo valuterà nelle prossime ore. Il numero 9 punta alla panchina.

Vista l’assenza di Calabria, Pioli dovrebbe ricorrere a Florenzi; e così il dubbio per il ruolo di esterno destro sarebbe risolto in favore di Saelemaekers.

Per quanto riguarda l’attacco, molto probabilmente Ante Rebic avrà l’onere di essere l’unica punta.