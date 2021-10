Campagna abbonamenti, Milan pronto a ripartire: il piano del club

Dopo le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha annunciato che presto si potrebbe tornare al 100% di capienza negli stadi italiani, alcuni club hanno già iniziato a muoversi per farsi trovare pronti quando arriverà il via libera.

Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan e l’Inter sono già al lavoro per la riapertura della campagna abbonamenti, che partirà solo quando si avrà l’ok definitivo del Governo per la capienza al 100%. I rossoneri stanno valutando anche altre soluzioni, tra cui un abbassamento dei prezzi (resa possibile dall’aumento di capienza al 75%) ed il lancio di alcuni mini-abbonamenti.

Milan – San Siro – abbonamenti

Diversa la visione di altre società italiane: mentre la Roma ha già avviato la campagna abbonamenti anche con la capienza al 75%, Napoli e Juventus sembrerebbero intenzionate a continuare con la vendita libera dei biglietti, preceduta da una semplice prelazione.