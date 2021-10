Capitolo rinnovi, arriva la buona notizia: vuole restare al Milan!

Malgrado questa sera vada di scena una partita importante da cui dipende il proprio futuro europeo, in casa Milan un occhio di riguardo viene riservato anche alle questioni extra campo. In particolare, è il capitolo rinnovi a tenere occupate le menti dei dirigenti milanisti, il vero anello debole di un’ottima gestione.

Dopo tante difficoltà, pare che il Diavolo sia sulla via del riscatto da questo punto di vista. E la svolta potrebbe arrivare da uno dei suoi big, segnatamente Theo Hernández.

Theo Hernández, Milan, rinnovo

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport le trattative per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, sarebbero in fase avanzata sulla base di questi dettagli: l’ingaggio da 1,5 milioni di euro verrebbe più che raddoppiato; aumenterà anche il nuovo accordo temporale, che dovrebbe scadere nel 2026.