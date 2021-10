Dove vedere Milan-Torino? Stasera i rossoneri se la vedranno con il Toro, nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

Come arrivano Milan e Torino alla partita

I rossoneri, nonostante i risultati negativi in Champions, arrivano al match a pari punti con il Napoli in vetta alla classifica, reduci dal successo ottenuto contro il Bologna nel finale, con il risultato di 3-2. Il Torino, invece, è riuscito a battere, con il medesimo risultato il Genoa, in quello che si configurava come un primo scontro diretto per la salvezza.

Dove vedere Milan Torino in TV?

Il match tra Milan e Torino si potrà vedere solamente su DAZN si dovrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e scaricare l’app, la quale permette di vedere la programmazione anche in televisione tramite Google Chromecast o Fire Stick TV, oppure con una Smart Tv.

Milan-Torino, streaming, tv

Dove vedere Milan-Torino in streaming?

Milan-Torino sarà visibile anche in streaming, sempre su DAZN, sia sul PC che su altri dispositivi, collegandosi con il sito della piattaforma oppure scaricando sempre l’app che permette la visione anche su tablet e smartphone. Un’ulteriore alternativa è quella di collegare il proprio computer ad una console come la Playstation (PS4 o PS5) o l’Xbox (One, One S, One X, Series S o Series X).

Il match di terrà a San Siro stasera alle ore 20:45 e chiuderà il programma degli anticipi del martedì di questo turno infrasettimanale di campionato.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrà far fronte a diversi infortuni. Con Brahim Diaz ancora out per Covid e Rebic alle prese con una distorsione alla caviglia, il tecnico emiliano ha recuperato Theo Hernandez, negativizzatosi, Franck Kessiè e Pietro Pellegri, che potrebbe rivelarsi un ottimo innesto da mettere a gara in corso. Juric, dal canto suo, potrebbe sorpredere tutti lasciando in panchina Belotti per schierare al suo posto Sanabria. In vantaggio Ola Aina su Ansaldi per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra.

Queste le probabili formazioni di Milan e Torino:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessié; Salemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric