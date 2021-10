Gazidis punzecchia agenti e calciatori: la linea del club è chiara

Nella sua edizione odierna, Il Giornale si è soffermato sulle pungenti parole che Ivan Gazidis ha pronunciato durante la conferenza stampa al termine dell’Assemblea dei Soci. “Gazidis è già oltre il rosso: avvisa agenti e calciatori“, titola così il quotidiano in edicola questa mattina.

Durante la conferenza stampa, l’ad del Milan, ha punzecchiato i procuratori sul tema dei rinnovi con le seguenti parole: “Agenti e calciatori si comportano come se il covid non fosse mai esistito e per reclamare contratti portano i loro assistiti a scadenza“. È facile immaginare che tali dichiarazioni facciano riferimento alla situazione relativa al rinnovo di Kessié, ormai in stallo da mesi.

Milan Kessié

La posizione del club rossonero sulla questione rinnovi è ben chiara e rigida (come testimoniano le cessioni di Donnarumma e Calhanoglu): non andare oltre certi paletti, ma facendo offerte adeguate al rendimento dei calciatori.