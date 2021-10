Il giocatore del Bologna provoca i rossoneri: le dichiarazioni!

Dopo aver subito la terza pesantissima sconfitta consecutiva in Champions League contro il Porto all’Estádio do Dragão, per il Milan è tempo di concentrarsi su un’altra trasferta, questa volta in campionato; infatti, domani, alle 20:45, i rossoneri saranno ospiti del Bologna del grande ex Siniša Mihajlović.

Il Diavolo ha voglia di fare risultato per mantenersi a debita distanza dal Napoli capolista, ma il Bologna renderà cara la pelle ai rossoneri. I felsinei sanno come fare male a una big, anche perchè all’interno della rosa ci sono giocatori avvezzi a segnarci contro.

Bologna-Milan, Theate, gol

Tra questi spicca il difensore belga del Bologna Arthur Nicolas Theate. Il jolly rossoblù ha già bucato le porte di Inter e Lazio e non avrebbe problemi a trafiggere anche il Milan, come ricorda a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Zero problemi: ho già segnato a una milanese, posso rifarlo…E alla Lazio, altra big“