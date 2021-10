Giroud a DAZN: “Non vedevo l’ora di tornare in campo. Grande reazione di squadra nel secondo tempo”

Oliver Giroud è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona e dopo avere segnato il suo terzo gol con la maglia rossonera:

Sulla sua condizione: “Ho aspettato tanto per tornare. Dopo il primo tempo è stato importante reagire in quel modo nel secondo. Come sto? Sto bene al 90%, sono quasi libero. Adesso ho bisogno di andare nello spogliatoio con i miei fratelli”.

Su cosa ha detto Pioli dopo il primo tempo: “Pioli ci ha detto cosa ci mancava e cosa avremmo dovuto fare nel secondo tempo. Sto imparando a gesticolare perché l’arbitro non mi ascolta (ride, ndr)”.