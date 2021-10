Giroud a DAZN: “Vogliamo dimostrare di poter vincere la Serie A”

Oliver Giroud è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Verona. Le parole:

“Mi sento quasi al 100%. Sono molto felice di ritornare, ho aspettato a lungo questo momento. Vogliamo vincere questa partita importante. Sono motivato per fare una grande gara stasera e con grande entusiasmo. Se abbiamo i ritmi di una squadra di Premier? Sì, abbiamo giocatori di grandi intensità e tanta qualità. Il mister ha tanti piani per giocare un bel calcio, vogliamo fare bene per mostrare alla Serie A per provare a vincere”.