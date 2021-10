Ibrahimović, c’è la data per il suo recupero: la notizia

Zlatan Ibrahimović è il grande assente della scintillante primissima parte di stagione del Milan. L’infiammazione patita al tendine d’Achille lo tiene lontano dai campi dalla partita contro la Lazio del 12 settembre, sfida in cui ha siglato il gol del 2-0.

Da quel momento, è passato un mese esatto e il rischio è che possa trascorrere altro tempo prima di rivederlo in campo.

Ibrahimović, infortunio, recupero

La Gazzetta dello Sport afferma che lo svedese difficilmente farà parte dei convocati per la gara interna contro il Verona.

Secondo la Rosea, pare più probabile possa far parte della spedizione europea all’Estádio do Dragão, dove il Milan proverà a conquistare i suoi primi punti in Champions League contro il Porto.