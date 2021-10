Il Milan torna ad allenarsi: la situazione relativa all’infortunio di Giroud

Oggi il Milan tornerà ad allenarsi in vista degli importanti impegni di campionato e Champions League contro Verona e Porto. I rossoneri non vogliono perdere di vista la testa della classifica dove il Napoli non si farà certo pregare per continuare a fare risultati.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in netto miglioramento la situazione relativa a Olivier Giroud. Costretto a saltare la Nations League per un problema fisico, il francese dovrebbe allenarsi con il gruppo a partire proprio da questo pomeriggio.

Giroud, Milan, infortunio

Pioli avrà quindi a disposizione una nuova freccia all’arco delle scelte per il campionato, mentre per Ibrahimovic la situazione è alquanto diversa, anche se lo svedese sta facendo del suo meglio per recuperare.