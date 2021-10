Milan, la tua crescita futura passa per due importanti obiettivi

Il Milan sta vivendo un periodo storico davvero magico. Fatta eccezione per il ritorno prevedibilmente infelice in Champions League, la traiettoria in Serie A racconta una storia ben diversa; e il primato in classifica è lì a raccontarla.

I rossoneri vogliono confermare questo trend attuale sia a breve che, possibilmente, a lungo termine. Battere il Torino nel terzo degli anticipi odierni della decima giornata di campionato non significa solo balzare al comando della classifica per almeno due notti, ma vorrebbe dire anche compiere passi importanti verso un florido futuro economico.

Milan, presente, futuro

Ne è convinta La Gazzetta dello Sport. In taglio alto, la Rosea parla, infatti, di 100 milioni di euro da incamerare; soldi utili a finalizzare l’acquisto di Faivre già per gennaio e a blindare i suoi top player, tra cui Leão e Hernández.

Ciò che verrà, però, passa da ciò che viene enunciato in taglio basso, che focalizza la propria attenzione sulla partita di questa sera. Una partita da vincere attraverso la staffetta tra Giroud e Ibrahimović in attacco.