Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, parlando della positività al Covid di Theo Hernandez:

“Non so se ufficiale o se è solo un pettegolezzo, ma se è vero che Rabiot è un no-vax allora questi della Nazionale francese meritano di essere presi a calci nel sedere perchè non si può mettere nel gruppo un no vax. Theo era vaccinato“.