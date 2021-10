Verso Milan – Hellas Verona: torna la coppia da 726 gol

Il 17 ottobre, dopo la sosta Nazionali, il Milan tornerà a San Siro per sfidare l’Hellas Verona e continuare la striscia positiva di risultati. La squadra di Tudor non è da sottovalutare, anzi, nella stagione 2020/2021 il match tra i due club terminò 2-2 e tenne tutti i tifosi col fiato sospeso. Nota positiva, sottolineata dalla Gazzetta dello Sport, è il rientro di Ibrahimovic e Giroud.

Milan, Ibrahimovic

In prima pagina, il quotidiano dedica un trafiletto al recupero dei due bomber rossoneri titolando “Toh, Giroud e Ibra: tornano 726 goal”. Dopo la pausa, infatti, Pioli punta a ritrovare i due attaccanti, fuori da diverse settimane per problemi fisici. I due giocatori, che in carriera hanno collezionato centinaia di reti, potranno essere l’arma vincente per la sfida che aspetta i rossoneri, ma soprattutto potranno tornare ad essere un punto di riferimento per i più giovani.