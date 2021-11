Verso Fiorentina-Milan: l’attaccante va verso una maglia da titolare

La sosta per le nazionali ancora in corso potrebbe far ritrovare al Milan e a Stefano Pioli un Ibrahimovic affannato: infatti, dopo aver disputato interamente il derby, Zlatan ha messo sulle gambe altri 90′ con la maglia della Svezia, nel match contro la Georgia.

Fiorentina-Milan Ibrahimovic Giroud

In base a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ciò comincia ad introdurre le possibili mosse in vista del prossimo impegno in campionato, fuori casa contro la Fiorentina; e, tra i vari temi, l’attacco è degno di menzione: difatti, se da un lato continua il laborioso rodaggio di Ibra, dall’altro Olivier Giroud, non convocato dalla Francia è rimasto a disposizione di Stefano Pioli, si candida prepotentemente per ritrovare una maglia da titolare.