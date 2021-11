Giroud: “Il destino mi ha voluto al Milan. Come sta andando la mia avventura qui!”

Intervenuto a l’Equipe, Oliver Giroud, attaccante del Milan, ha parlato così dell’inizio della sua nuova esperienza in rossonero:

Giroud, Getty

“Sono soddisfatto per come ho iniziato la mia avventura in rossonero. Sono a quattro gol in cinque partite in casa anche se sono stato fermato dal Covid e da alcuni problemi alla schiena che mi porto dietro da un po’. Questa è la vita di un trentacinquenne. Già in passato potevo arrivare in Italia e ho avuto contatti con altri club ma il destino ha voluto che fosse il Milan. Volevo giocare in Serie A, è un campionato molto emozionante e volevo iniziare una nuova sfida. Era quello che serviva nella mia carriera”.