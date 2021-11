Il Milan non smette di lavorare per il futuro: novità sul rinnovo di Kessié

Il Milan lavora per il futuro della squadra. I tre rinnovi in arrivo non fanno perdere di vista gli altri rossoneri in scadenza, su tutti Franck Kessié, fino ad oggi indispensabile per la mediana di Stefano Pioli.

Il Corriere dello Sport ricorda che la società è ancora convinta di poter portare l’ivoriano ad estendere il suo contratto. L’offerta è stata aumentata a 6.5 milioni di euro l’anno anche se l’agente del centrocampista ne chiede ancora 8.5, troppi per le casse rossonere.

Il sospetto è che dietro tale volontà ci sia un club straniero che avrebbe garantito al giocatore un lauto stipendio. Questo complicherebbe notevolmente i piani del Milan che però è pronto a lasciarlo andare in caso non ridimensionasse le sue richieste economiche.