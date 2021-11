Dopo la pessima prestazione di ieri sera da parte di Ciprian Tătărușanu. I tifosi del Milan sperano dopo l‘infortunio di Maignan che il portiere posso tornare presto in campo.

Stefano Pioli e tutti i tifosi rossoneri, possono finalmente sorridere.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, il portiere potrebbe rientrare prima del previsto.

Infortunio Maignan

Dopo l’operazione al polso dello scorso 13 ottobre, il portiere risulta clinicamente guarito e presto tornerà a lavorare con la squadra.

Non c’è ancora dunque la data del rientro in campo per il portiere, col Milan che non intende forzare il giocatore per non incorrere in un nuovo infortunio.

Maignan però è finalmente guarito ed è pronto a tornare a difendere la porta del Milan.

Un’altra buona notizia che si aggiunge a quella sul rinnovo di Ibra.