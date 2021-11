Il Milan non pensa solo al campo, ma anche alla situazione rinnovi. I rossoneri stanno da tempo parlando con Pioli, con cui arriverà il rinnovo a breve, ma non solo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i rossoneri starebbero parlando con Romagnoli e il suo agente per proseguire insieme.

Il capitano rossonero vorrebbe continuare con il Milan e il club avrebbe già programmato un incontro. Le cifre del rinnovo potrebbero essere più basse di quelle attuali, ma la priorità del difensore romano rimane il Diavolo.

Sullo sfondo, però, rimane la Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto un interessamento per l’ex Roma e aspettano lo sviluppo della trattativa per vedere se ci possano essere spiragli per inserirsi.